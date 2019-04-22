«Наполи» — «Аталанта»: котировки на матч 33-го тура Серии А

Букмекеры назвали фаворита матча 33-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Аталанта». Встреча состоится сегодня, 22 апреля, начало — в 20:00 мск.



Вероятность победы хозяев поля оценили коэффициентом 2.00. Это соответствует вероятности 49%. Поставить на успех «Аталанты» можно с коэффициентом 4.00 (24%). Сделать ставку на ничью можно за 3.60 (27%).



Ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.60, на ТМ 2,5 гола — за 2.35. Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.55. За 2.30 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна из команд не сможет поразить ворота соперника.



Наиболее вероятный счёт встречи, по оценке экспертов, — 1:1 (коэффициент 7.00).



«Наполи» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 67 очков. «Аталанта» (53) — на 6-м месте.