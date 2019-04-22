Камбэк «Клипперс» в плей-офф НБА принёс клиенту букмекера 960 тыс. рублей

16 апреля клиент БК «Марафон» поставил 100 тыс. рублей на победу «Лос-Анджелес Клипперс» в выездном матче плей-офф НБА с «Голден Стейт Уорриорз». Коэффициент составил 9.60.



За 19 минут и 31 секунду до конца основного времени матча клуб из Лос-Анджелеса проигрывал 31 очко, 63:94. Но в оставшееся время «Клипперс» смогли отыграться и победить со счётом 135:131.



Камбэк клуба из Лос-Анджелеса стал рекордным в истории плей-офф лиги. Ранее рекорд принадлежал «Лос-Анджелес Лейкерс», который в 1989 году обыграл «Сиэтл Суперсоникс» в четвёртом матче серии второго раунда (97:95), уступая по ходу игры 29 очков (14:43).



Таким образом, ставка клиента букмекера сыграла. На выплату везунчик получил 960 тыс. рублей.