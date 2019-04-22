«Челси» — «Бёрнли»: прогноз Юрия Розанова на матч 35-го тура АПЛ

Телекомментатор Юрий Розанов дал прогноз на матч «Челси» — «Бёрнли» в рамках 35-го тура английской Премьер-лиги сезона-2018/19. Встреча начнётся сегодня, 22 апреля, в 22:00 мск.



Ставка: «Бёрнли» забьёт за 2.10.



«Бёрнли» хороший. «Бёрнли» забивает. «Бёрнли» играет. А репутация дровосеков всё равно ходит за ним. Ну и пусть. Тем лучше. Хватит просто и забитого гола, не надо плюсовую фору искать. Забьют — и пускай на здоровье играют как угодно. Скорее всего, проиграют конечно. Ну, так мы ж прибаливаем не за «Бёрнли», а за его гол, правда?» — сказал Розанов.



«Челси» по итогам 34 туров занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 66 очков. «Бёрнли» (39) — на 15-м месте.



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