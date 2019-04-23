«Тоттенхэм» – «Брайтон»: эксперты назвали фаворита матча 33-го тура АПЛ

Букмекеры назвали фаворита перенесённого матча 33-го тура АПЛ «Тоттенхэм» – «Брайтон». Встреча состоится 23 апреля, начало — в 21:45 мск.



Вероятность победы хозяев поля оценили коэффициентом 1.30. Это соответствует вероятности 73%. Поставить на успех «Брайтона» можно с коэффициентом 10.00 (10%). Сделать ставку на ничью можно за 5.30 (17%).



Ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.70, на ТМ 2,5 гола — за 2.15. Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.15. За 1.72 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна из команд не сможет поразить ворота соперника.



Наиболее вероятный счёт встречи, по оценке экспертов, — победа хозяев поля со счётом 2:0 (коэффициент 6.00).



«Тоттенхэм» занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 67 очков. «Брайтон» (34) — на 17-м месте.