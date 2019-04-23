«Алавес» – «Барселона»: прогноз Жорди Гратакоса на матч Примеры

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч испанской Примеры сезона-2018/19 «Алавес» – «Барселона». Встреча пройдёт сегодня, 23 апреля, на стадионе «Мендисорроса».



Ставка: победа «Барселоны» за 1.65.



«Барселона» на этой неделе может оформить чемпионский титул, и для команды Эрнесто Вальверде это сейчас задача номер один. Если получится решить быстро все задачи в национальном чемпионате, то и готовиться к Лиге чемпионов можно гораздо комфортнее. Очевидно, что начиная со следующей недели именно Лига чемпионов – приоритет для «Барсы».



Теоретически «Барселоне» может хватить победы над «Алавесом», если «Атлетико» оступится в среду. Поэтому в этом матче каталонцы будут предельно мотивированы. «Алавес» – очень непростой соперник, который традиционно сильно играет в родных стенах.



Если «Барса» не сможет распечатать ворота хозяев на протяжении первых 30-40 минут, могут возникнуть большие проблемы – «Алавес» упрётся и сам получит шансы на контратаках. Тем более что и сам «Алавес» борется за попадание в еврокубки, очки ему очень нужны.



Стоит ждать очень трудного матча для «Барсы», но я думаю, что гости всё же победят. В последних сезонах «Барселона» увозила из Алавеса победу, а в этот раз матч слишком важен для команды Вальверде», — сказал Гратакос.