«Тоттенхэм» — «Брайтон»: прогноз Майкла Оуэна на матч чемпионата Англии

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн дал прогноз на матч 33-го тура АПЛ «Тоттенхэм Хотспур» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча состоится сегодня, 23 апреля, и начнётся в 21:45 мск.



Ставка: победа «Тоттенхэм Хотспур» всухую за 2.10.



«Ну, «шпоры» выиграли все три матча на новом стадионе «Тоттенхэм Хотспур», не пропустив ни одного мяча. И я ожидаю, что они продолжат эту серию в матче против «Брайтона», хотя «чайки» здорово выглядели в гостях у «Вулверхэмптона» в субботу.



Думаю, что «шпоры» в конечном итоге взломают глубокую защиту «Брайтона», хотя им, возможно, придётся потерпеть. Но они хотят закрепиться в первой четвёрке и обязаны побеждать аутсайдера на своём поле», — сказал Оуэн.