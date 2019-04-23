«Алавес» — «Барселона»: прогноз «Чемпионата» на матч Примеры

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз и сделал ставку на матч чемпионата Испании сезона-2018/19 «Алавес» — «Барселона».



Ставка: победа «Барселоны» за 1.74.



«Эрнесто Вальверде вполне может пуститься в эксперименты. С «Реалом Сосьедад» «Барса» играла практически основным составом, а отдыхать лидером нужно — впереди домашний матч с «Леванте» (при прочих равных игра на своём поле важнее выезда), а затем Лига чемпионов. Брать большие форы на гостей точно не стоит.



В то же время каталонцы традиционно здорово играют в Витории. Три гостевых матча против «Алавеса» — три победы всухую. 2:0, 6:0 и 3:0. При этом подопечные Фернандеса Абелардо не выигрывали в родных стенах в рамках чемпионата Испании с 11 февраля (2:0 с «Леванте»). Грустные цифры.



С тех пор у «Алавеса» пять домашних встреч без побед. Пожалуй, этого вполне достаточно, чтобы проверить П2 с разницей в 1-2 мяча за 2.30. «Барселона» вряд ли будет включать максимальные скорости и показывать максимум, но запаса индивидуального мастерства должно хватить для победы.



К тому же «Алавес» сейчас явно не в лучшем состоянии. Гостям надо побыстрее уладить формальности в Примере и полностью сосредоточиться на Лиге чемпионов. Вариант попроще — П2 за 1.74».

«Алавес» — «Барселона». Прогноз: каталонцы сделают ещё один шаг к титулу «Алавес» не выигрывал в родных стенах в рамках чемпионата Испании с 11 февраля.