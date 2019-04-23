«Уотфорд» — «Саутгемптон»: прогноз Василия Уткина на матч чемпионата Англии

Известный журналист Василий Уткин дал прогноз на матч 31-го тура АПЛ «Уотфорд» — «Саутгемптон». Встреча состоится сегодня, 23 апреля, и начнётся в 21:45 мск.



Ставка: ничья за 3.46.



«В этом году «Уотфорд» все свои проблемы в чемпионате Англии уже почти решил. Команда находится в хорошем тонусе, ведь она ждёт финала Кубка Англии против «Манчестер Сити». Наверное, «Уотфорд» в этой ситуации весело проведёт домашний матч с «Саутгемптоном». Даже с учётом того, что задач на АПЛ практически не осталось.

А «Саутгемптон» сейчас борется за выживание в АПЛ. Это рискованная ставка, но я думаю, что в этом матче надо играть лобовую ничью. Коэффициент на данный вариант очень высокий — 3.46», — сказал Уткин.