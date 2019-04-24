«Ростов» — «Локомотив»: прогноз Егора Титова на матч 25-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ростов» — «Локомотив» в 25-м туре РПЛ сезона-2018/19. Встреча состоится сегодня, 24 апреля, на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону.



Ставка: победа «Локомотива» с форой (0) за 1.80.



«У «Ростова», как правило, за очень хорошей игрой идёт плохая. Если бы он набирал очки с аутсайдерами, то был бы даже рядом с зоной Лиги чемпионов. А так, он проиграл «Уфе», не выиграл у «Енисея», он уступил «Оренбургу». При этом с грандами у ростовчан получается всё гораздо лучше. Тут и с настроем проблем нет, плюс играть удобнее, соперники не закрываются.



Сейчас мы видим, что в матчах с участием «Ростова» стало больше забитых мячей. Он и пропускать стал сильно больше, и забивает сам не так мало. Здесь он будет играть на победу, как делал это в матче со «Спартаком».



«Локомотив» сыграл вничью с ЦСКА в дерби, хотя мог вырвать победу. В команде сейчас высокая конкуренция. А это значит, что будет у него преимущество, учитывая, что игра в мид-уик. Но есть лидеры, которые будут снова играть, поведут команду за собой. Прежде всего это Миранчуки. Смолов забил, потом отдал голевую с ЦСКА. Он в порядке.



Если брать качество состава, «Локомотив» сильнее. И Сёмин сможет ротировать состав. Он здесь в более удобном положении, чем Карпин.



Для меня более вероятно попадание «Локомотива» в Лигу чемпионов, чем то, что «Ростов» попадет в Лигу Европы», — сказал Титов.



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