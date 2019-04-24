«Атлетико» – «Валенсия»: прогноз Жорди Гратакоса на матч Примеры

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 34-го тура испанской Примеры сезона-2018/19 «Атлетико Мадрид» – «Валенсия». Встреча пройдет в среду, 24 апреля, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.



Ставка: ничья за 3.64.



«Топ-матч! Пока у «Атлетико» есть хотя бы математические шансы на чемпионство, команда Симеоне будет изо всех сил стараться нагнать «Барселону». Другое дело, что в последнее время мадридцы не блещут в атаке. И дисквалификация Диего Косты не добавляет оптимизма.



Зато возвращается Антуан Гризманн, пропускавший последнюю игру с «Эйбаром» (1:0) из-за перебора карточек. Да и благодаря своему знаменитому характеру «Атлетико» может вытянуть любой матч, несмотря на любые трудности.



«Валенсия» в последних матчах выглядит убедительнее, чем «Атлетико». Команда Марселино показывает захватывающий футбол, вышла в полуфинал Лиги Европы и финал Кубка Испании. В чемпионате «Валенсия» борется за 4-е место и очки терять сейчас не может.



Жаль, что получил травму Черышев, да еще и дисквалифицирован Родриго. Но у «Валенсии» есть Гедеш, Гамейро, Парехо, которые находятся в фантастической форме.



Это будет равная игра, шансы – 50 на 50. Думаю, как раз тот случай, когда можно поставить на ничью», — сказал Гратакос.