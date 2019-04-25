«Арсенал» — «Спартак»: прогноз Анатолия Бышовца на матч РПЛ

Экс-главный тренер сборной России, олимпийский чемпион Анатолий Бышовец дал прогноз на матч 25-го сезона-2018/19 «Арсенал» Тула — «Спартак».



Ставка: победа «Арсенала» за 3.05.



«Я здесь был приятно удивлён, пообщавшись с игроками «Арсенала» — так получилось, что мой фитнес совпал с восстановительными занятиями туляком. Они очень тепло говорили об обстановке в команде, об отношениях и о планах на будущее. Мне очень понравилась атмосфера в команде, есть уверенность у игроков, что сегодняшние их достижения – это не предел.



Такая атмосфера, мне кажется, сегодня может быть большим подспорьем в этом матче. Думаю, «Арсенал» добьётся победы», — сказал Бышовец.

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