«Аталанта» — «Фиорентина»: прогноз Александра Григоряна на матч Кубка Италии

Главный тренер ФК «Тамбов» Александр Григорян дал прогноз на ответный матч 1/2 финала Кубка Италии сезона-2018/19 «Аталанта» — «Фиорентина». Встреча пройдёт в Бергамо сегодня, 25 апреля, начало — в 21:45 мск. В первой встрече команды сыграли вничью — 3:3.



Ставка: «Аталанта» выиграет в 2 мяча или больше.



«Конечно, здесь весь вопрос, с каким преимуществом бесподобная атака «Аталанты» разорвёт «Фиорентину». Думаю, что разрыв этот будет в клочья. Ожидаю серьёзного преимущества «Аталанты» в этом матче, поэтому могу сказать, что победа «Аталанты» с преимуществом в два и более мяча», — сказал Григорян.



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