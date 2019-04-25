Букмекеры оценили шансы России выиграть чемпионат мира по хоккею—2019

10 мая в Словакии стартует 83-й чемпионат мира по хоккею. Букмекеры назвали фаворита предстоящего турнира.



Шансы сборной Канады выиграть турнир аналитики оценили коэффициентом 3.5. Это соответствует вероятности 24%.



Поставить на сборную России можно с коэффициентом 3.80 (22%). После вылета из Кубка Стэнли ряда клубов, за которые выступают российские игроки, у команды Ильи Воробьёва подбирается отличный состав, что делает сборную одним из главных претендентов на победу.



Вероятность того, что Швеция повторит свой прошлогодний триумф, эксперты оценили коэффициентом 4.60 (18%). Шансы сборной Финляндии оцениваются коэффициентом 7.00 (13%). Поставить на сборную США можно за 7.70 (12%). Сделать ставку на успех Чехии можно за 11.00 (9%).



Поставить на Швейцарию можно с коэффициентом 25.00 (3,4%), а на Германию — за 50.00 (1,7%). Вероятность успеха остальных сборных — менее 1%.



На групповом этапе сборная России сыграет с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.