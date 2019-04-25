Ladbrokes Coral и bwin призвали запретить рекламу ставок на британском ТВ

Игорный холдинг GVC, управляющий букмекерскими компаниями Ladbrokes Coral и bwin, призвал к прекращению рекламы ставок на спорт во время трансляций на британском телевидении. Исключение — трансляции скачек.



Ранее британские букмекерские компании добровольно согласились на то, чтобы убрать рекламу из футбольных трансляций до 9 вечера. Но, по словам генерального директора GVC Кенни Александера, это недостаточная мера.



GVC выступает с инициативой нового ограничения рекламы.



Холдинг запустил программу, в рамках которой планируется убрать логотипы букмекеров с игровых футболок команд Великобритании. Кроме того GVC намерены увеличить инвестиции в исследование проблемы игромании, реабилитационные центры и образовательные программы. К 2022 году объём инвестиций на борьбу с игроманией увеличат в 10 раз.