«Боруссия Дортмунд» — «Шальке»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч Бундеслиги

Телекомментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч Бундеслиги «Боруссия Дортмунд» — «Шальке». Матч состоится сегодня, 27 апреля, начало — в 16:30 мск.



Ставка: тотал меньше 3,5 за 1.61



«Дортмундцы продолжают борьбу за чемпионство с мюнхенской “Баварией”. Постепенно команда Люсьена Фавра уже пришла в себя после унизительного поражения от мюнхенцев и неудачного второго тайма в матче с “Майнцем”. Недавно “Боруссия” одолела крепкий “Фрайбург”.



“Шальке” находится в критическом состоянии. Еще в прошлом сезоне “кобальтовые” были вице-чемпионами Германии, а сейчас вынуждены бороться за выживание, чтобы не вылететь во вторую Бундеслигу. Однако потенциальная победа в рурском дерби точно может скрасить гельзерхиркенцам их трудовые будни.



Мне кажется, что, конечно же, фаворитом стоит считать “Боруссию”. У дортмундцев в отличной форме сразу несколько игроков, а выходящие на замену футболисты часто забивают и усиливают игру. Однако “Шальке” способен собраться и сыграть надёжно в обороне. Поэтому ставлю на «тотал меньше 3,5».