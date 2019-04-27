«Анжи» — «Ростов»: прогноз Анатолия Бышовца на матч 26-го тура РПЛ

Экс главный тренер сборной России, олимпийский чемпион Анатолий Бышовец дал прогноз на матч 26-го тура РПЛ сезона-2018/19 «Анжи» — «Ростов».



Ставка: победа «Ростова» с форой (-1,5) за 2.20



«Я думаю, что «Ростов» победит. Дальше падать команде Карпина некуда. Она подвела в игре с «Локомотивом». Дать забить сопернику на последних минутах — что может быть хуже?



«Анжи» здесь с ЦСКА уже не играл. Они доигрывают сезон, по-моему. А «Ростов» ещё сохраняет шансы на попадание в Лигу Европы. У них непростая ситуация, но думаю, что игроки и тренер объединятся и справятся. У них есть всё для того, чтобы выиграть с разницей в пару мячей».



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