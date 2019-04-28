«Зенит» — «Крылья Советов»: прогноз Егора Титова на матч 26-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов дал прогноз на матч «Зенит» — «Крылья Советов» в 26-м туре РПЛ сезона-2018/19. Встреча состоится в воскресенье, 28 апреля, на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге.



Ставка: победа «Зенита» с форой (–1,5) мяча за 2.15



«Смотрел матч «Крылья Советов» — «Урал». Вроде бы что-то создавали самарцы, активность проявляли бывшие спартаковцы — тот же Жано, но забить не получилось. В целом «Урал» был не хуже, но ему больше повезло. И думаю, что сейчас Самара — явный претендент на стыки. Прямому конкуренту проиграли. Надо стараться бороться и с «Зенитом». Но, боюсь, не получится это сделать.



«Зенит» сейчас на ходу. Дзюба набрал форму и регулярно стал забивать. Да и вообще интересно в плане скорости под конец сезона выглядит «Зенит». Чемпионом он наверняка станет, его уже трудно догнать.



У «Крыльев» не такая надёжная оборона, чтобы попытаться остановить «Зенит». Дзюбу будет трудно остановить, 2–3 гола «Зенит» забьёт. А сможет ли Самара адекватно ответить, я не уверен. Поэтому моя ставка — «победа «Зенита» с форой (–1,5) мяча». В последнее время это проходило в домашних матчах «Зенита» — и с «Динамо», и с «Оренбургом», и с «Анжи».