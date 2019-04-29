«Оренбург» — «Арсенал»: прогноз Анатолия Бышовца на матч 26-го тура РПЛ

Экс-главный тренер сборной России, олимпийский чемпион Анатолий Бышовец дал прогноз на матч 26-го тура РПЛ сезона-2018/19 «Оренбург» — «Арсенал» Тула.



Ставка: победа «Арсенала» за 3.00.



«Я на «Арсенал» поставлю. Я тут общался и с тренерами, и с игроками тульского клуба, и впечатления у меня остались хорошие. Правда, это и ребята хорошие: Семшов, Климов, Черевченко, игроки. Попарились вместе. Очень хорошая атмосфера в клубе. И она чувствуется и на поле – посмотрите, как «Спартак» обыграли! Куда там «Оренбургу»? Разгрома, конечно, как со «Спартаком» не будет, тут попроще», — сказал Бышовец.



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