«Оренбург» – «Арсенал»: прогноз Валерия Непомнящего на матч РПЛ

Известный футбольный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч 26-го тура РПЛ «Оренбург» – «Арсенал».



Ставка: ничья за 3.20.



«Очень интересный матч: и та и другая команда неуступчивые, и «Арсенал» в матче со «Спартаком» показал, что он во всеоружии, правда, не знаю, на сколько ему хватит эмоциональных сил после такой игры. «Оренбург» – тоже команда непростая, мало пропускает.



«Арсенал» в матче со «Спартаком» грамотно построил игру, разорвал фланги. Может быть, в каких-то моментах, если бы вратарь поудачнее сыграл, все бы пошло по-другому, но его нельзя обвинять в пропущенных мячах, потому что удары наносили с близкого расстояния. В 1-м тайме «Арсенал» не давал «Спартаку» поднять голову, да и функционально «Спартак» был плохо готов.



Что касается «Оренбурга», то у него был тяжелый матч. В 10-м отквитал гол и играл с преимуществом, но судьба повернулась к нему спиной, поэтому он постарается реабилитироваться с «Арсеналом». «Оренбург» не был похож на себя, я ожидал от него большего в игре, но команда с характером, знает, что делать. Поэтому думаю, что он не уступит «Арсеналу», но и не думаю, что «Арсенал» сможет выиграть. Нет каких-то явных показателей, которые говорили бы о том, что одна команда превосходит другую. Думаю, забьют обе команды, а голов в матче будет немного. Обычно про такие матчи комментаторы говорят, что это «игра на три результата», потому что и та и другая команды на ходу, но после эмоционального всплеска «Арсенала» я не уверен, что ему хватит настроя на этот матч, а «Оренбург» мотивирован тем, что уступил последней команде чемпионата и нужно реабилитироваться», — сказал Непомнящий.

