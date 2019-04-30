БК «Фонбет» разыграет более 700 тыс. рублей и поездку на ЧМ по хоккею—2020

Вчера, 29 апреля, стартовала масштабная акция от БК «Фонбет», приуроченная к чемпионату мира по хоккею 2019 года.



С 29 апреля по 6 мая пройдёт первый этап, в котором смогут принять участие новые, ранее не зарегистрированные клиенты БК «Фонбет». В рамках первого этапа будет разыгран один фрибет на 25 000 рублей и 500 фрибетов по 500 рублей.



Чтобы принять участие в акции, перейдите на промостраницу, укажите номер своего телефона, пройдите полную регистрацию на fonbet.ru и совершите любую ставку от 500 рублей. Победители первого этапа будут определены по специальной формуле до 8 мая.



С 7 по 26 мая пройдёт второй этап акции. В нём участие примут действующие клиенты «Фонбет» и все те, кто стал ими во время первого этапа. Здесь разыграют 1000 фрибетов по 500 рублей и главный приз – поездку на чемпионат мира по хоккею 2020 года в Швейцарии на два лица.



Условия очень простые: зарегистрируйтесь на сайте акции и совершайте ставки от 500 рублей. Чем больше ставок, тем больше шансов на главный приз. Каждая ставка, удовлетворяющая условиям акции, идёт в зачёт, в конце акции среди всех ставок выберут одну выигрышную.



Подробные правила читайте на сайте акции.