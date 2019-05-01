«Барселона» — «Ливерпуль»: прогноз Майкла Оуэна на суперматч Лиги чемпионов

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн дал прогноз на матч «Барселона» — «Ливерпуль» в 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19. Встреча состоится сегодня, 1 мая, начало — в 22:00 мск.



Ставка: ничья + обе забьют за 4.75.



«Барселона» сохранила свой титул чемпиона Ла Лиги, победив «Леванте» в субботу, но я чувствую, что им будет трудно справиться со скоростью и силой Садио Мане и Мо Салаха. «Барса» непобедима в 31 домашнем матче Лиги чемпионов, зато красные никогда не проигрывали на «Камп Ноу» — две ничьи и две победы. Я ожидаю, что команда Юргена Клоппа продлит эту серию в среду.



Лионель Месси забил 24 гола в 32 матчах Лиги чемпионов против клубов АПЛ, но он не смог забить в двух предыдущих играх против «Ливерпуля». Поставлю на результативную ничью».

«Барселона» — «Ливерпуль». Прогноз: букмекеры недооценивают команду Клоппа «Ливерпуль» ни разу не проигрывал на «Камп Ноу», где гостил четырежды.