«Барселона» — «Ливерпуль»: прогноз Жорди Гратакоса на матч Лиги чемпионов

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19 «Барселона» — «Ливерпуль». Встреча начнётся 1 мая в 22:00 мск.



Ставка: победа «Барселоны» за 1.85.



«Полуфинал Лиги чемпионов. «Барселона» против «Ливерпуля». Обе команды сейчас в очень хорошей форме. «Ливерпуль» в этом сезоне очень хорош в Лиге чемпионов. Помню, как «Ливерпуль» играл в финале против «Реала» в Киеве. И сейчас «Ливерпуль» в отличной форме.



Конечно, «Барселона» также очень мотивирована на Лигу чемпионов. После победы в Примере «Барса» все силы бросит на Лигу чемпионов, но против «Ливерпуля» будет сложно, потому что в составе «Ливерпуля» есть ударная тройка нападающий. Есть Салах, есть Мане. Посмотрим, сыграет ли Фирмино, который в последней встрече получил небольшую травму. Но, думаю, что он выйдет на поле.



Эта тройка нападающий очень быстрая. Фирмино отлично играет в пас. Салах и Мане великолепно действуют на свободном пространстве. Они очень быстрые. Есть еще и центральный защитник Вирджил, который, по моему мнению, является одним из лучших в мире.



Но, «Барса» играет дома на «Камп Ноу». Есть Месси, у которого максимальная мотивация на Лигу чемпионов. Он сейчас лучший бомбардир во всех лигах Европы. Есть Суарес, есть Дембеле, есть Коутиньо, есть Артур, есть Ракитич.



Конечно, матч будет очень интересным, но все будет решаться во второй встрече, на «Энфилде». Но в первом матче, мне кажется, больше шансов у «Барселоны». Она играет дома, на «Камп Ноу», и все 100 тысяч человек будут за «Барселону». Стоит ждать очень хорошую атмосферу для футбола.



Полуфинал будет интересным, но мой прогноз — это победа «Барселоны», — сказал Гратакос.