«Айнтрахт» – «Челси»: прогноз Майкла Оуэна на матч Лиги Европы во Франкфурте

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн дал прогноз на первый матч 1/2 финала Лиги Европы сезона-2018/19 «Айнтрахт» – «Челси». Встреча состоится сегодня, 2 мая, начало — в 22:00 мск.



Ставка: ничья за 3.40.



«Вообще «Челси» выиграл 11 из своих 12 матчей Лиги Европы в этом сезоне, но я чувствую, что им придется довольствоваться ничьей в Германии. Ведь «Айнтрахт» непобедим в 10 предыдущих домашних играх в Лиге Европы.



Тренер синих Маурицио Сарри непобедим в последних 13 встречах Лиги Европы, а «Челси» проиграл только один из последних 10 матчей против клубов Бундеслиги во всех соревнованиях. И всё же ничья станет для лондонцев хорошим результатом. «Айнтрахт» в порядке, выиграть у него дома тяжело».