«Челси» — «Уотфорд»: букмекеры оценили шансы команд в матче 37-го тура АПЛ

В матче 37-го тура АПЛ сыграют «Челси» и «Уотфорд». Встреча состоится сегодня, 5 мая, начало — в 16:00 мск.



Поставить на победу хозяев поля можно с коэффициентом 1.40. Это соответствует вероятности 60%. Шансы команды Хави Грасии выиграть аналитики оценили коэффициентом 7.50 (13%). На ничейный исход букмекер даёт коэффициент 4.90 (19%).



Поставить на то, что команды забьют как минимум 3 гола, можно с коэффициентом 1.60. На ТМ 2,5 гола можно сделать ставку за 2.40. Вероятность того, что забить смогут и те и другие, эксперты оценили коэффициентом 1.80. За 1.95 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна команда не забьёт.



По оценкам аналитиков, наиболее вероятный счёт матча — победа команды Сарри со счётом 2:0 (коэффициент 5.25).



«Челси» занимает 4-е место в чемпионате, набрав 68 очков. «Уотфорд» (50) — на 10-м месте в турнирной таблице.