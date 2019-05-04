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«Удинезе» — «Интер»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч 36-го тура Серии А

«Удинезе» — «Интер»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч 36-го тура Серии А
Ставки

Известный телекомментатор Нобель Арустамян дал прогноз и сделал ставку на матч 36-го тура Серии А сезона-2018/19 «Удинезе» — «Интер».

Ставка: тотал больше 2,5 гола за 1.80.

«Интер» сейчас может себя более-менее спокойно чувствовать в борьбе за Лигу чемпионов. Хотя все равно некоторая тревога может оставаться – не так всё там гладко у команды Спаллетти.

«Удинезе» производит очень сомнительное впечатление в последнее время. Команда играет неубедительно. Я комментировал матчи с «Аталантой» и «Лацио» — «Удинезе» выглядел в них плохо. Хотя на свой гол рассчитывать может. Попробую поставить на тотал больше 2,5 гола».

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