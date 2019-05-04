«Ахмат» — «Зенит»: прогноз Анатолия Бышовца на матч РПЛ в Грозном

Экс-главный тренер сборной России, олимпийский чемпион Анатолий Бышовец дал прогноз на матч 27-го тура РПЛ сезона-2018/19 «Ахмат» — «Зенит». Встреча начнётся сегодня, 4 мая, в 16:30 мск.



Ставка: победа «Зенита» за 1.90.



«Зенит», конечно, победит. «Зенит» сейчас на ходу, а «Ахмат» может только матом покрыть, а больше ничего, судя по тому, как они сейчас играют. Дзюба тут раззабивался. То давно не мог забить, а сейчас наконец пошло, да еще как! Думаю, может Артем забить и в Грозном.

Сейчас «Зенит» на таком ходу, сейчас такие матчи, что будут все забивать. Потому что чемпионство все ближе и ближе. Это только Анатолий Федорович мог себе позволить такое безобразие – у «Зенита» отбирать очки. А сейчас некому.», — сказал Бышовец.