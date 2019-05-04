«Ньюкасл Юнайтед» — «Ливерпуль»: прогноз Георгия Черданцева на матч АПЛ

Известный телекомментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч 37-го тура АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» — «Ливерпуль». Встреча начнётся сегодня, 4 мая, в 21:45 мск.



Ставка: «Ливерпуль» победит во втором тайме за 1.62.



«Ну вообще-то «Ливерпуль» не заслужил 0:3 в Барселоне. Не повезло плюс фактор Месси. У «Ньюкасла» нет Месси, зато есть бывший тренер «Ливерпуля», который обещал, что не будет помогать бывшей команде сделать то, чего он не смог сделать. Ну и это последний матч «Ньюкасла» дома. Тем не менее считаю, что играть нужно на «Ливерпуль».

Команде нужно выиграть все оставшиеся матчи сезона — это единственный возможный настрой, который может и должен дать команде Клопп. Другое дело, понесется ли «Ливерпуль» вперед забивать с первых минут, что нужно будет делать в матче с «Барселоной»? Думаю, что нет. Блицкриг «Ливерпуль» отложит на вторник, все-таки совсем немного времени между матчами плюс выезд и травмирован Фирмино», — сказал Черданцев.