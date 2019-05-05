Букмекеры оценили шансы «Зенита» выйти в плей-офф Лиги чемпионов-2019/20

Специалисты скептически оценивают шансы «Зенита» пробиться в плей-офф главного клубного турнира Старого Света в следующем сезоне.

Сине-бело-голубые по итогам 27-го тура стали чемпионами РПЛ, что гарантирует коллективу Сергея Семака попадание в первую корзину при жеребьёвке групповой стадии Лиги чемпионов-2019/20.

Тем не менее, букмекеры предлагают коэффициент 2.10 (вероятность 43%) на преодоление «Зенитом» группового этапа. Если сине-бело-голубые не сумеют выйти в плей-офф Лиги чемпионов, то сыграет ставка за 1.65 (57%).

Для клуба из Санкт-Петербурга эта победа в чемпионате России стала пятой в истории. Ранее сине-бело-голубые выигрывали первенство страны в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах.

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