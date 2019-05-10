«Динамо» — «Ростов»: эксперты назвали фаворита матча 28-го тура РПЛ

В матче 28-го тура РПЛ сыграют «Динамо» и «Ростов». Встреча состоится сегодня, 10 мая, начало — в 14:00 мск.



Поставить на победу хозяев можно с коэффициентом 1.92. Это соответствует вероятности 50%. Шансы гостей выиграть аналитики оценили коэффициентом 4.75 (20%). На ничейный исход букмекер даёт коэффициент 3.15 (30%).



Поставить на то, что команды забьют как минимум 2 гола, можно с коэффициентом 1.57. На ТМ 1,5 гола можно сделать ставку за 2.40. Вероятность того, что забить смогут и те и другие, эксперты оценили коэффициентом 2.35. За 1.52 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна команда не забьёт.



По оценкам аналитиков, наиболее вероятный счёт матча — победа москвичей со счётом 1:0 (коэффициент 5.00).



«Ростов» идёт на 7-м месте в чемпионате, набрав 37 очков. «Динамо» (30) — на 12-м месте в турнирной таблице.