«Локомотив» — «Рубин»: букмекеры назвали фаворита матча 28-го тура РПЛ

В матче 28-го тура РПЛ сыграют «Локомотив» и «Рубин». Встреча состоится сегодня, 10 мая, начало — в 19:00 мск.



Поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.56. Это соответствует вероятности 61%. Шансы гостей выиграть аналитики оценили коэффициентом 7.30 (13%). На ничейный исход букмекер даёт коэффициент 3.70 (26%).



Поставить на то, что команды забьют как минимум 3 гола, можно с коэффициентом 2.55. На ТМ 2,5 гола можно сделать ставку за 1.50. Вероятность того, что забить смогут и те и другие, эксперты оценили коэффициентом 2.55. За 1.45 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна команда не забьёт.



По оценкам аналитиков, наиболее вероятный счёт матча — победа «Локомотива» со счётом 1:0 (коэффициент 4.50).



«Локомотив» идёт вторым в чемпионате, набрав 49 очков. «Рубин» (35) — на 10-м месте в турнирной таблице.