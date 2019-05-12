«Брайтон» — «Манчестер Сити»: эксперты назвали фаворита матча 38-го тура АПЛ

В матче 38-го тура чемпионата Англии сыграют «Брайтон» и «Манчестер Сити». Встреча состоится сегодня, 12 мая, начало — в 17:00 мск.



Поставить на победу гостей можно с коэффициентом 1.17. Это соответствует вероятности 81%. Шансы хозяев поля выиграть аналитики оценили коэффициентом 14.50 (7%). На ничейный исход букмекер даёт коэффициент 8.20 (12%).



Поставить на то, что команды забьют как минимум 4 гола, можно с коэффициентом 2.05. На ТМ 3,5 гола можно сделать ставку за 1.77. Вероятность того, что забить смогут и те и другие, эксперты оценили коэффициентом 2.10. За 1.65 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна команда не забьёт.



По оценкам аналитиков, наиболее вероятный счёт матча — победа подопечных Пепа Гвардиолы со счётом 2:0 (коэффициент 7.00).



«Ман Сити» лидирует в чемпионате, набрав 95 очков. В случае победы клуб из Манчестера станет чемпионом Англии. «Брайтон» (36) — на 17-м месте в турнирной таблице.