«Спартак» — «Уфа»: прогноз Анатолия Бышовца на матч 28-го тура РПЛ

Экс главный тренер сборной России, олимпийский чемпион Анатолий Бышовец дал прогноз на матч 28-го тура РПЛ сезона-2018/19 «Спартак» — «Уфа».



Ставка: победа «Спартака» за 1.73



«Спартак», честно говоря, обыграл «Урал» только за счёт удивительного мяча Фернандо. У нас что ни бразилец, то это или Фернандиньо, или Фернандес, или Фернандо. Чуть ли не Луи де Фюнес и так далее.



Я думаю, что «Спартак» должен, конечно, побеждать. Хотя тут не всё однозначно, учитывая как команда выглядела в последних матчах. Вот тут Кононов уже не ставит Глушакова, Комбарова, а ставит пацанов. И по большому счёту «Урал» не должен был «Спартаку» проигрывать, там туда-сюда было.



Надо поставить на «Спартак», объективно он должен побеждать. Но ведь помните, там и ЦСКА против «Уфы» вёл — 2:0, а получилось — 2:2? Казалось бы, глупость тренера виновата. А на самом деле кто его знает, что том причиной было… Ведь Гончаренко вроде бы соображает в футболе.



Не выигрывать «Спартаку» — это значит лишиться возможности претендовать даже на еврокубки. А «Уфа», похоже, без вариантов будет играть стыковые матчи».



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