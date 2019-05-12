«Тоттенхэм» — «Эвертон»: прогноз Руслана Нигматуллина на матч 38-го тура АПЛ

Экс-вратарь московских «Спартака», «Локомотива», ЦСКА и сборной России Руслан Нигматуллин дал прогноз на матч 38-го тура АПЛ сезона-2018/19 «Тоттенхэм Хотспур» — «Эвертон».



Ставка: победа «Тоттенхэма» за 2.05



«Финалист Лиги чемпионов возвращается к матчам АПЛ. Конечно, настроение у команды сейчас феерическое, как бы теперь перестроиться. Напомню, в последнем матче этих соперников «Тоттенхэм» обыграл «Эвертон» на выезде — 6:2. А ещё два предыдущих матчах закончились с общей разницей 7:2, так что за последние три матча «Тоттенхэм» забил «Эвертону» 13 мячей, пропустив всего 2.



В чемпионате у «Тоттенхэма» дела в последнее время шли неважно: в последних четырех матчах лондонцы трижды проиграли. Что касается «Эвертона», то он последний матч выиграл у «Бёрнли», а до этого сыграл вничью с «Кристал Пэлас». Была также крупная победа над «МЮ». Но как бы то ни было, я ставлю на «Тоттенхэм». В своем хорошем настроении «Тоттенхэм» должен победить».