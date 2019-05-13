Россия — Чехия: котировки на матч ЧМ-2019 по хоккею

Сегодня, 13 мая, сборная России по хоккею проведёт свой 3-й матч на ЧМ-2019. Соперник команды Ильи Воробьёва — сборная Чехии. Начало встречи — в 17:15 мск.



Поставить на победу россиян в основное время можно с коэффициентом 1.58. Это примерно 60% вероятности. Сделать ставку на сборную Чехии можно за 4.65 (20%). На ничью в основное время также предлагается коэффициент 4.65 (20%).



Вероятность победы россиян с учетом овертайма и серии буллитов аналитики оценили коэффициентом 1.35. На чехов можно сделать ставку за 3.20.



Сделать ставку на то, что команды забросят как минимум 6 шайб, можно за 1.95. На ТМ 6.5 шайбы можно поставить за 1.85.



По оценке экспертов, наиболее вероятный исход встречи, — ничья 2:2 (коэффициент 12.00).



После двух туров Россия и Чехия идут без потерь очков. Россияне обыграли Норвегию (5:2) и Австрию (5:0), чехи — Швецию (5:2) и Норвегию (7:2).