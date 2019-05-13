США – Финляндия: прогноз Александра Кожевникова на матч ЧМХ-2019

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею между сборными США и Финляндии. Игра состоится сегодня, 13 мая, в Кошице на арене «Стил».



Ставка: победа Финляндии в основное время за 3.60.



«Сейчас финны на ходу, на старте весьма грамотно раскатали канадцев. Теперь отличный шанс этот трюк повторить против еще одной североамериканской сборной. Команда у финнов молодая, надо многое доказывать, себя в лучшие лиги и команды продавать после турнира, будь то КХЛ или НХЛ. Смотрятся они здорово, катаются обалденно.



А вот в Америке обычно студентиков понабирают либо уже сильно опытные хоккеисты катаются, но старые и уставшие. Должны финны побеждать, просто без вариантов. Американцев они, хоть и с трудом, с боем, но возьмут, не сомневаюсь даже в этом. Давайте поставим на их преимущество в две шайбы. В команде всё отрегулировано, все давно к этому готовились. Таким образом, всё будет у сборной Финляндии нормально, преимущество себе они обеспечат и доведут дело до логической победы», — сказал Кожевников.