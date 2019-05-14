Швейцария – Австрия: прогноз и ставка Александра Кожевникова на ЧМХ-2019

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею между сборными Швейцарии и Австрии. Игра состоится сегодня, 14 мая, в Братиславе на арене Ондрея Непелы.



Ставка: победа Швейцарии в 2 шайбы или больше за 1.52.



«Номинальные хозяева матча одержат в нём победу. Они, знаете, интересные такие, никому толком дышать не дают. Я же и сам там поиграл, знаю их стиль. Очень упрямые тоже, биться будут до последнего, так что смогут додавить австрийцев. Деваться им некуда. Своей упрямостью они могут многого добиться. Играют они в систему. Как таковых выдающихся игроков, за исключением буквально одного хоккеиста, у швейцарцев в команде нет. Он в молодёжке играл. Проявит себя тут или нет – пока сказать не могу, игра покажет. Швейцария победит», — сказал Кожевников.