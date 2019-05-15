«Ростов» — «Локомотив»: прогноз Алексея Андронова на матч Кубка России

Популярный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч «Ростов» — «Локомотив» в полуфинале Кубка России сезона-2018/19. Ответная встреча состоится сегодня, 15 мая, на стадионе «Ростов-Арена» в Ростове-на-Дону.

Ставка: «Локомотив» выйдет в финал за 2.25.



«Первый матч команды сыграли вничью 2:2. Если бы «Локомотив» оставался в чемпионской гонке, можно было более оптимистично смотреть на шансы «Ростова». Силы не беспредельны. По сути, сейчас «Локомотив» чемпионат проиграл. Задача завоевать место в Лиге чемпионов практически решена. Да, нельзя пропустить «Краснодар» на вторую строчку. Разница между вторым и третьим местами очень велика. Это ведь либо основной турнир, либо квалификация. Но, я думаю, Юрий Сёмин хочет титул, прекрасно понимая, что при выходе в финал «Локомотив» будет фаворитом против любого из соперников.



Думаю, прагматичный стиль «Локомотива», состояние команды говорят о том, что ставить надо на него. Коэффициент — 2.25. Это прекрасный выбор», — сказал Андронов.