Чехия — Латвия: прогноз Владимира Вуйтека на матч ЧМ-2019 по хоккею

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею между сборными Чехии и Латвии. Игра состоится сегодня, 16 мая, в Братиславе на арене имени Ондрея Непелы.



Ставка: Латвия проиграет менее, чем в 3 шайбы за 1.70.



«Чехия, конечно, в этой игре фаворит. Сомневаться в её победе не приходится, она должна побеждать. В этом году у неё хорошая команда, и тем более после поражения от России в прошлом матче ей обязательно нужна победа. Но предполагаю, что игра получится тяжелой, потому что Латвия хорошо играет в обороне и проводит качественные контратаки, но всё-таки класс чешской команды выше, и он скажется в этой игре. Поэтому не жду крупной победы, но ожидаю увидеть победу Чехии со счётом 4:2 или 3:1. Даже сразу и не вспомнишь, когда Чехия в последний раз крупно обыгрывала латвийцев. У неё будет игровое преимущество, но латвийцы поборются, в их ворота будет очень непросто забить. У них на последнем рубеже хороший вратарь из НХЛ.



Латвия в прошлом матче обыграла Италию и наверняка обеспечила себе место в элитном дивизионе на следующем чемпионате. Конечно, латвийцы вряд ли претендуют на выход в четвертьфинал, они свой, видимо, решающий матч проиграли Швейцарии в концовке. Но это чемпионат мира, и они в каждой игре будут бороться и стараться набрать очки. Так что даже если они и проиграют, то максимум в две шайбы. Конечно, может быть такое, что при счёте 2:4 латвийцы снимут вратаря и разница станет крупнее, но я остановлюсь на той ставке, что всё-таки разница будет не больше чем в две шайбы», — сказал Вуйтек.