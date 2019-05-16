Канада — Франция: прогноз «Чемпионата» на матч ЧМ-2019 по хоккею

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч ЧМ-2019 по хоккею Канада — Франция. Встреча состоится сегодня, 16 мая, начало — в 17:15 мск.



Ставка: ИТБ 1 шайбы Франции за 1.90.



«Франция крайне слаба по составу, но вместе с тем заряженная и небезразличная команда. Неуступчивая в единоборствах, бросающаяся под шайбу. Да и в целом довольно агрессивная: сыграть в корпус и попробовать придумать что-то у чужих ворот она не боится. Хотя мастерства, понятное дело, не хватает.



«Кленовые листья» пришли в себя после поражения от финнов (1:3), надругались над Великобританией (8:0), а затем на пару со Словакией выдали лучший матч турнира (6:5 с победной шайбой за секунду до сирены). Пока канадцы крайне нестабильны и чередуют мощные отрезки с провальными, а Мэтт Мюррей не особенно выручает.



Потому создаётся впечатление, что повторения матча с британцами не будет: в определённые моменты гости будут давать отпор и итоговая разница ограничится 4-5 шайбами. Кроме того, за последние пять лет соперники встречались четыре раза, и Канада ни разу не сумела забросить больше четырёх шайб: 3:2, 4:0, 4:3 и 2:3 Б. Так что стоит подумать, прежде чем брать победу фаворита с большой форой.



Вроде бы напрашивается ИТМ 5,5 шайбы Канады за 2.06, но больно уж лихо подопечные Алена Виньо укатали во второй половине поймавших кураж словаков, а потому рисковать не будем: вдруг их запал не пропал за сутки отдыха. Проверим ИТБ 1 шайбы Франции за 1.90.



Канадцы много ошибаются в обороне, вратари тащат реже обычного, а французы не так беспомощны впереди, как те же британцы. Статистика очных встреч тоже в нашу пользу. Вариант попроще — «обе забьют к исходу 40-й минуты» за 1.77».

Канада — Франция. Прогноз: «кленовые листья» не сумеют сыграть на ноль За последние пять лет соперники встречались четыре раза, и Канада ни разу не сумела забросить больше четырёх шайб.