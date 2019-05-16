Made in Brazil — Renegades: прогноз на киберспортивный матч по CS:GO

Завтра, 17 мая, состоится киберспортивный матч ESL Pro League 9 Americas (ESL) по CS:GO между командами Made in Brazil и Renegades.



Ставка: победа MIBR за 1.64.



Renegades — большие молодцы. Пробиться в топ-10 мирового рейтинга не так уж и просто. Однако абстрагируемся от этого и возьмём за точку отсчёта нейтральный показатель. Например, обе представленные команды недавно играли против mousesports. Оба матча прошли в рамках IEM Sydney 2019 в формате Бо3 с разницей всего в два дня. Итог: Renegades проиграли встречу 0:2, а MIBR с таким же счётом победили.



В пользу бразильцев говорит и их победа над Fnatic. В одном из прошлых прогнозов мы уже писали, что шведы очень сильны, и если кто и сдвинет их с 6-й позиции, то это дышащие им в затылок MIBR. И Made in Brazil не постеснялись это доказать, обыграв Fnatic 2:0. Если так пойдёт и дальше — 6-я и 7-я позиции мирового рейтинга точно поменяются местами. Говорит это только об одном: бразильцы находятся в прекрасной форме и готовы побеждать.