Бышовец: тут «Уфа» со «Спартаком» играла, это две равные команды, одного уровня!

Экс главный тренер сборной России, олимпийский чемпион и эксперт «Рейтинга букмекеров» Анатолий Бышовец дал прогноз на матч 29-го тура российской Премьер-Лиги сезона-2018/19 «Уфа» — «Оренбург». Начало встречи 18 мая 2019 года запланировано на 14:00 мск



Ставка: победа «Уфы» за 1.95



«На самом деле у нас в чемпионате творится бог знает что. Тут «Уфа» со «Спартаком» играла — так это две равные команды, одного уровня! Видите ли, у уфимского клуба мотивация достаточная: избежать плей-офф за право не вылететь. Правда, сомневаюсь, что получится.

Но в этом матче, думаю, у «Уфы» есть хорошие шансы на победу, тем более дома. На неё и предлагаю поставить с коэффициентом 1.95».