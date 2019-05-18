«Бавария» — «Айнтрахт»: прогноз Ильи Казакова на матч чемпионата Германии
Известный футбольный комментатор и телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 34-го тура Бундеслиги сезона-2018/19 «Бавария» — «Айнтрахт». Начало встречи 18 мая 2019 года запланировано на 16:30 мск.
Ставка: «Бавария» выиграет со счетом 2:1 за 9.25.
«Бавария», которая лидирует, правда, в последних матчах выигрывает меньше ожидаемого, против «Айнтрахта», который в этом сезоне планку своих возможностей превысил. Команда добралась до полуфинала Лиги Европы, идет в первой шестерке и в Лигу чемпионов, вероятно, не попадает.
Думаю, что «Бавария» выиграет со счетом 2:1. Я бы попробовал поставить на то, что обе команды забьют, на то, что мюнхенцы выиграют, а второй сведут вничью», — сказал Казаков.
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