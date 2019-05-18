«Крылья Советов» — «Спартак»: прогноз Анатолия Бышовца на матч 29-го тура РПЛ
Экс главный тренер сборной России олимпийский чемпион Анатолий Бышовец дал прогноз на матч 29-го тура сезона-2018/19 «Крылья Советов» — «Спартак».
Ставка: победа «Спартака» за 2.30.
«Крыльям Советов», как воздух, нужны очки, у них еще есть шанс побороться с «Динамо» за право не играть переходные матчи. Ну а «Спартак» мотивирован тем, чтобы попасть в Лигу Европы. Но, объективно говоря, в обороне у них творится безобразие: если бы не Джикия, там бы вообще был проходной двор.
Но все равно поставлю на москвичей. Думаю, победа спартаковцев в этом матче неизбежна».
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