«Крылья Советов» — «Спартак»: прогноз Анатолия Бышовца на матч 29-го тура РПЛ

Экс главный тренер сборной России олимпийский чемпион Анатолий Бышовец дал прогноз на матч 29-го тура сезона-2018/19 «Крылья Советов» — «Спартак».



Ставка: победа «Спартака» за 2.30.



«Крыльям Советов», как воздух, нужны очки, у них еще есть шанс побороться с «Динамо» за право не играть переходные матчи. Ну а «Спартак» мотивирован тем, чтобы попасть в Лигу Европы. Но, объективно говоря, в обороне у них творится безобразие: если бы не Джикия, там бы вообще был проходной двор.



Но все равно поставлю на москвичей. Думаю, победа спартаковцев в этом матче неизбежна».



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