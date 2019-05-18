«Сельта» — «Райо Вальекано»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии Константин Генич сделал прогноз на матч «Сельта» — «Райо Вальекано» 38-го тура испанской Примеры сезона-2018/19. Встреча состоится в субботу, 18 мая, на стадионе «Балаидос» в Виго.
Ставки: победа «Сельты» и тотал больше 2,5 мяча за 1.70, «Сельта» забьет в обоих таймах за 1.97.
«Здесь «Сельте» при определенных раскладах нельзя крупно проигрывать «Райо», команде, которая уже вылетела из Примеры и два тура подряд не побеждает. С чего бы «Сельте» крупно уступить мадридцам? При этом «Жироне» еще крупно надо выиграть свой матч. Тогда «Сельта» вылетит. В этот расклад верится с трудом.
«Сельта» дома играет достаточно агрессивно и после поражения от Бильбао в прошлом туре должна реабилитироваться. Футболисты «Сельты» понимают, что всё в их руках, головах, умах. В тяжелейшем сезоне, когда все нужно решать самим, думаю, «Сельта» выкарабкается.
Играть нужно с «Райо», который пропустил больше всех в чемпионате Испании. Голы здесь быть должны. Последние матчи у «Сельты», как правило, результативные, у «Райо» — тоже. Думаю, здесь есть резон сыграть «победа «Сельты» и тотал больше 2,5 мяча» за 1,7. Ну и, думаю, «Сельта», чтобы не нервировать болельщиков, постарается забить уже в первом тайме. Ну а во втором будет укреплять или удерживать счёт. Редко даю такой прогноз, но здесь можно попробовать. «Сельта» забьет в обоих таймах» за коэффициент почти 2,0. Выбирайте сами».
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