«Наполи» — «Интер»: эксперты назвали шансы команд в матче 37-го тура Серии А

В 37-м туре итальянской Серии А сыграют «Наполи» и «Интер». Встреча состоится сегодня, 19 мая, начало — в 21:30 мск.



По оценке экспертов, шансы хозяев выше. Поставить на «Наполи» можно с коэффициентом 2.45, что соответствует вероятности 39%. Шансы клуба из Милана победить аналитики оценили коэффициентом 2.85 (34%). Сделать ставку на ничью можно за 3.45 (27%).



Поставить на то, что команды забьют как минимум 3 гола, можно с коэффициентом 1.75. На ТМ 2,5 гола можно сделать ставку за 2.08. Вероятность того, что забить смогут и те и другие, эксперты оценили коэффициентом 1.60. За 2.20 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна команда не забьёт.



По оценкам аналитиков, наиболее вероятный счёт матча — 1:1 (коэффициент 6.50).



За 2 тура до финиша команда Карло Анчелотти занимает 2-е место, набрав 76 очков. «Интер» (66) — на 3-м месте.