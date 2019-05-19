«Арсенал» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч 29-го тура РПЛ

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии Константин Генич сделал прогноз на матч «Арсенал» — «Краснодар» в 29-м туре РПЛ сезона-2018/19. Встреча состоится в воскресенье, 19 мая, на стадионе «Арсенал» в Туле.

Прогноз: победа «Краснодара» за 2.17.

«Одна из самых интересных афиш тура. Обидное поражение по итогам двух матчей с «Уралом» потерпел «Арсенал». В ответной встрече туляки не проиграли, уступая со счетом 0:2. Были близки к тому, чтобы добиться чего-то большего, потому как больше тайма играли в большинстве. Но в отсутствие Джорджевича и Кангва тяжело было что-то придумывать в атаке. После выхода Аджоева «Арсенал» пытался что-то придумать, но, кроме дальних ударов Бакаева и Мирзова, ничего толком не сделал.



Вылет для «Арсенала» болезненный, но еще можно зацепиться за шестое место, которое при определенных раскладах дает возможность попасть в еврокубки, тем более что лицензирование туляки прошли.



«Краснодару» надо решать вопросы и ждать осечки «Локомотива». Не стоит, правда, забывать, что по личным встречам преимущество на стороне «Локомотива».



«Краснодар» должен делать то, что должен, а там уже будь что будет. Важно удержать третье лигочемпионское место. А чтобы его удержать, «Краснодару» в двух матчах нужно добыть одну победу. Играть предстоит с «Арсеналом» и «Рубином».



С возвращением Ари, всех травмированных и дисквалифицированных «Краснодар» просто сильнее «Арсенала». Да, в последних матчах «Арсенал» дома с «Краснодаром» играет убедительно, не дает забить, выиграть. Но этот «Краснодар» хорошо готов функционально, что было видно по матчам с «Енисеем» и ЦСКА, он просто сильнее команды Черевченко.



Сыграл бы победу «Краснодара» в Туле на хорошем газоне, при солидной аудитории. Коэффиицент — 2,17. Не верите, попробуйте взять «2-3 гола в матче» за 1,9. 2:1, 2:0, 1:1 — что-то такое здесь должно быть».