Швейцария — Россия: прогноз Владимира Вуйтека на матч ЧМ-2019 по хоккею

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею Швейцария — Россия. Игра состоится сегодня, 19 мая, в Братиславе на арене имени Ондрея Непелы.



Ставка: тотал больше 5 за 1.75.



«Швейцарцы хорошо играют, но в этом матче, естественно, фаворит — Россия. До матча со Швецией швейцарцы играли с командами, которые ниже классом. Не всех уверенно обыграли. Например, Латвию только в концовке смогли победить. Матч с Латвией был самым важным, поскольку в нём как раз и определилось, кто будет четвёртой командой в этой группе.

Сейчас Швейцарии предстоит сыграть три матча подряд с сильными соперниками. Матч с россиянами будет уже на следующий день после матча со шведами. Сложно сказать, какому матчу Швейцария отдаст предпочтение, но, думаю, они постараются проявить себя в двух этих матчах, а там как получится. Швейцарцы не являются фаворитами, будут играть от обороны, и, если удастся забить первыми, они будут бороться, стараться победить.



Россия выиграла все свои матчи, но у россиян видны ошибки в игре. Думаю, они настроятся на эту встречу и выиграют — 2:4, 2:5. В матче с Латвией ожидал большего от России. Хоть они и выиграли, но с небольшим преимущество. Может, сказалось время начала матча плюс не на 100% выкладывались, потому что матч — не решающий. В этом матче россияне должны быть больше мотивированы, а то швейцарцы могут и посоперничать за верхние места в таблице. В матчах в группе россияне играют в хоккей, в котором сколько захотят, столько и забивают. Предположу, что в этой встрече увидим больше шайб, чем в матче россиян с латвийцами».