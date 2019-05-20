Букмекеры оценили шансы Шараповой завершить карьеру в 2019 году

Мария Шарапова объявила, что не выступит на «Ролан Гаррос»—2019. Российская теннисистка не выступает с конца января из-за травмы плеча. Букмекеры принимают ставки на то, что Шарапова завершит карьеру в 2019 году.
Сделать ставку на то, что россиянка объявит о завершении выступлений, можно с коэффициентом 4.00. Это соответствует вероятности 20%. Поставить на то, что Мария всё же продолжит карьеру, можно за 1.20 (80%).
Россиянка опубликовала заявление, что пропустит открытый чемпионат Франции, в своем аккаунте в «Инстаграме». При этом она отметила, что приступила к тренировкам и постепенно нагружает больное плечо.
В опубликованном сегодня обновлённом рейтинге WTA Шарапова занимает 49-е место. Сегодня же стартует квалификационный турнир «Ролан Гаррос»—2019. Основные соревнования пройдут в период с 26 мая по 9 июня.
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