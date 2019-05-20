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Швеция – Латвия: прогноз Александра Кожевникова на матч ЧМ-2019 по хоккею

Швеция – Латвия: прогноз Александра Кожевникова на матч ЧМ-2019 по хоккею
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Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею между сборными Швеции и Латвии. Игра состоится сегодня, 20 мая, в Братиславе на арене имени Ондрея Непелы.

Ставка: победа Швеции как минимум в 3 шайбы за 1.50.

«Шведы будут играть нормально, а для латвийцев эта встреча ничего не решает. Боб Хартли расстроен, к сожалению, в игры навылет они не попали. Из группы уже точно вышли чехи, наши, ну и шведы со швейцарцами. Во второй группе борьба пока идет, там точно выходят финны и американцы. Немцы с канадцами, по идее, тоже выходят, словаки – вряд ли. Шведам эта игра тоже не особо нужна. Разве что очки набрать, место хорошее занять. Своего они не упустят, но для этого нужно хорошо сыграть и показать себя. Убиваться они точно не будут.

Что-то конкретное сказать мне трудно, но давайте, с учетом мастерства команды, преимущество отдадим шведской дружине. Они сильнее на голову латвийцев. У них только пять человек в обойме и играют, тогда как у шведов играют все, вся команда. Там только одни имена хороших игроков чего стоят. Я ставлю на победу сборной Швеции», — сказал Кожевников.

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