Букмекеры нашли потенциально договорной матч в Ирландии

Футбольная ассоциация Ирландии (FAI) начала расследование в отношении матча 1-го дивизиона чемпионата страны между клубами «Коб Рамблерс» и «Лимерик».



Всё началось с того, что букмекерские компании Paddy Power и Bet365 сняли матч с линии, зафиксировав аномальные объёмы ставок на поединок. Это произошло в самом начале встречи, при счёте 0:0.



К перерыву «Лимерик» вёл со счётом 2:0, забив один гол с пенальти. Во втором тайме хозяевам удалось сравнять счёт, но всё решил ещё один пенальти, который арбитр назначил в ворота «Коб Рамблерс». Со счётом 3:2 победил «Лимерик».



Это уже второй случай, который за последнее время FAI зафиксировала в отношении «Лимерика». Ранее под подозрение попал матч «Лимерика» и «Шелборна», завершившийся победой последних со счётом 2:0.



В «Коб Рамблерс» заявили, что готовы помочь ассоциации в расследовании. Со стороны «Лимерика» комментариев не последовало.