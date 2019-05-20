Букмекеры нашли потенциально договорной матч в Ирландии

Футбольная ассоциация Ирландии (FAI) начала расследование в отношении матча 1-го дивизиона чемпионата страны между клубами «Коб Рамблерс» и «Лимерик».
Всё началось с того, что букмекерские компании Paddy Power и Bet365 сняли матч с линии, зафиксировав аномальные объёмы ставок на поединок. Это произошло в самом начале встречи, при счёте 0:0.
К перерыву «Лимерик» вёл со счётом 2:0, забив один гол с пенальти. Во втором тайме хозяевам удалось сравнять счёт, но всё решил ещё один пенальти, который арбитр назначил в ворота «Коб Рамблерс». Со счётом 3:2 победил «Лимерик».
Это уже второй случай, который за последнее время FAI зафиксировала в отношении «Лимерика». Ранее под подозрение попал матч «Лимерика» и «Шелборна», завершившийся победой последних со счётом 2:0.
В «Коб Рамблерс» заявили, что готовы помочь ассоциации в расследовании. Со стороны «Лимерика» комментариев не последовало.
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